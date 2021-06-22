Жительница американского штата Флорида Джулия Йоновски пришла в банк, чтобы снять $20, и обнаружила на своем счету $999,9 млн, сообщает WFLA.

«Боже мой, я была в ужасе. Я знаю, что большинство людей подумали бы, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе», — заявила Йоновски.

Она выразила опасение, что ее собственные деньги могут быть скомпрометированы. При этом женщина заверила, что не пользовалось обнаруженными на счету средствами, так как они ей не принадлежат. Кроме того, она пыталась связаться со своим банком, однако не получила ответа. (Газета.Ру)