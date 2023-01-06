Жители Нахчыванской Автономной Республики, проживающие в Баку и других городах и районах страны, смогут заменить свои удостоверения личности в «ASAN xidmət».

Как сообщил # начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов, граждане, проживающие в Баку и других районах Азербайджанской Республики, зарегистрированные по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, могут обратиться в центры «ASAN xidmət» для замены просроченных, утерянных или пришедших в негодность удостоверений личности, а также для замены удостоверений личности старого образца удостоверениями личности нового образца.