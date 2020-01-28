Жители китайского Уханя рассказали о нехватке мест в больницах

Жители китайского Уханя, который является очагом коронавируса нового типа, сообщили, что в городских больницах ощущается дефицит средств диагностики и кроватей для пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 30-летнюю жительницу города Айрис Лю.

По ее словам, в медицинских учреждениях наблюдаются длительные очереди.

Лю рассказала, что у ее мамы было обнаружено легочное заболевание, однако после процедур ей стало лучше.

Кроме того, китаянка сообщила, что ее отец, у которого появилась лихорадка с признаками коронавируса, был госпитализирован. При этом она уточнила, что для него нелегко было найти место.

Она также заявила, что три дня назад симптомы заболевания появились у самой Лю и ее мужа.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.