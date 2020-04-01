Жители Баку стали больше тратить на продукты питания

В январе-феврале этого года товарооборот Баку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2% и составил 3 249,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 6,7% по сравнению с прошлым годом и составила 1 535,6 млн манатов, непродовольственных товаров — на 5,1%, составив 1 714,3 млн манатов.

34% потребляемой продукции продано юридическими лицами, 19,8% — на торговых объектах, принадлежащих физическим лицам, 46,2% — на продовольственных рынках столицы.