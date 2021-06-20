Общеизвестно, что бережное отношение к памятникам истории является показателем духовности нации. Благодаря памятникам старины мы сохраняем духовную и материальную память о своем прошлом. Иными словами, это немые свидетели исторического самосознания народа, его уважения к своему прошлому.

В 1983 году житель села Джабаны Шамахинского района Азербайджана по имени Алхан Омаров обнаружил предположительно могилу третьего Ширваншаха из династии Дербендидов Фарруха Ясара Первого, правившего в 1465—1500 годы.

Сам Алхан Омаров в беседе с # отметил, что он приобрел земельный участок в родном селе с целью построить дом. Однако, когда приступил к строительству, то обнаружил на этом участке надгробия и человеческие останки.

По его словам, сельские старожилы передавали из поколения в поколение информацию о том, что в их селе находится могила Ширваншаха. В связи с этим он обратился к первому секретарю Шемахинского исполкома Фейрузу Мустафаеву. «Тот сказал мне, что это место является историческим памятником, который нужно оберегать. С того времени я ничего не делаю на этом участке», — заявил он.

В истории Азербайджана село Джабаны известно тем, что здесь в 1500 году произошло сражение между войсками основателя государства Сефевидов Исмаила Хатаи и Ширваншаха Фарруха Ясара Первого. За 12 лет до этого сражения объединенные войска Фарруха Ясара Первого и правителя государства Ак-Коюнлу Султана Ягуба разбили армию отца основателя государства Сефевидов Шейха Гейдара, который пал в битве.

Через 12 лет армия под командованием Исмаила вступила в сражение с войсками Фарруха Ясара Первого на равнине Джабаны у подножия крепости Гюлюстан. Несмотря на численное преимущество, войско Ширваншаха было разгромлено, а сам Фаррух Ясар погиб в бою. Его голова была брошена к ногам Исмаила, который затем приказал умертвить всех пленных. С того времени на территории села Джабаны расположено кладбище погибших воинов.

Несмотря на то, что прошло много лет, историки до сих не проявили интереса к находке Омарова и поэтому утверждать, что охраняемые им останки принадлежат погибшим Ширваншаху и его воинам нельзя со стопроцентной уверенностью. Будем надеяться, что после данной публикации Академия наук проявит интерес к этому захоронению. Благо, Алхан Омаров на протяжении многих лет бережно оберегает и, даже, огородил кладбище, в надежде, что охраняемая им частичка истории станет полезной для науки…