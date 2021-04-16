Житель Абшеронского района по неосторожности застрелил подростка

7 апреля в прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что житель села Мамедли Набиев Нихад Ниджат оглу (2008 г.р.) в результате выстрела из огнестрельного оружия получил травму головы, 15 апреля 2021 года он скончался в больнице.

Как сообщили в Абшеронской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

В результате проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что односельчанин потерпевшего Рзаев Суджаддин Абусат оглу (1958 г. р.), стреляя из принадлежащего ему охотничьего ружья по бездомным собакам в сельской местности, по неосторожности ранил Нахида Набиева в голову.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

Суджаддин Рзаев привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.