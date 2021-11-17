15 ноября 2021 года исполнилось 38 лет со дня провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Турки-киприоты празднуют эту дату. Официальные мероприятия стартовали у памятника Ататюрку в Лефкоше.

В праздничных мероприятиях, приуроченных к образованию ТРСК, принимает участие и вице-президент Турции Фуат Октай.

Известно, что летом 1974 года ВС Турции провели операцию по поддержанию мира на Кипре. Операция была начата по личному указанию премьер-министра Турции того периода Бюлента Эджевита и вице-премьера Неджметтина Эрбакана в ответ на насилие и давление в отношении этнических турок на Кипре.

Действия турецких военных остановили кровопролитие на Кипре и принесли на остров мир, а 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр.

15 ноября 1983 года законодательная ассамблея Турецкого федеративного государства Кипр провозгласила Турецкую республику Северного Кипра.

Согласно конституции от 7 мая 1985 года, форма правления здесь полупрезидентская. Президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет. Однопалатный парламент состоит из 50 членов, избираемых на 5-летний срок по пропорциональной системе. В экономике ТРСК доминируют сектор обслуживания и туризм.

Переговоры по вопросу будущего двухобщинного Кипра ведутся с третьего июня 1968 года и неоднократно прерывались из-за отсутствия прогресса в связи с деструктивной позицией греческой стороны.

В эту дату уместно задаться вопросом, каково наиболее вероятное будущее северной части Кипра? Можно ли ожидать, что со временем станет расти число государств, признающих независимость ТРСК? Сама Турецкая Республика никогда не заявляет о желании или намерении включить Северный Кипр в свой состав. Вместе с тем призрачны и надежды на то, что будет создано общее государство с греческой частью острова. Какие еще варианты будущего остаются для турецкого Кипра?

На эти вопросы # ответил турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ Мехмет Перинчек:

— У Турции есть очень большая, жесткая конфронтация с атлантическим миром. С США особенно, которые поддерживают террористов и сепаратистов в Сирии, угрожающих территориальной целостности Турции. Всем известны связи США с Курдской рабочей партией. Они даже называют этих террористов своими сухопутными силами. С другой стороны, США окружают Турцию со стороны Фракии, американские силы уже дислоцированы там. Об этом говорил недавно президент Эрдоган. Вот такая конфронтация существует еще в Восточном Средиземноморье. США создали антитурецкий блок. В нем состоят Франция, Греция, Южный Кипр. Вместе они проводят учения в Восточном Средиземноморье, и ясно без сомнения, что они направлены против Турции.

Кроме того, кризис, связанный с разведкой природных ресурсов вокруг Кипра, тоже большая проблема между атлантическим миром и Турцией. В этом деле кипрский вопрос играет жизненно важную роль. Потому что атлантический мир и атлантисты хотят уничтожить суверенитет Турецкой Республики Северного Кипра. Поэтому суверенитет Северного Кипра является залогом безопасности Турции и турков-киприотов. Но ТРСК сопротивляется американским интересам не только из-за этого. Суверенитет ТРСК выгоден всем евразийским странам, потому что если США станут доминировать в Восточном Средиземноморье, тогда они смогут найти удобную почву для прохода через Босфор и доминирования в Черном море или других регионах вокруг Турции. Поэтому все страны, которые страдают от американской агрессии, должны поддерживать суверенитет Северного Кипра, и даже должны признать его. Нельзя игнорировать эту реальность. Там уже есть настоящее государство, и ни в коем случае это государство не исчезнет. Поэтому ТРСК, несмотря на статус непризнанного государства, существует как факт. Даже Турция и Россия могут найти общий язык по кипрскому вопросу, потому что Черное и восток Средиземного моря являются единым фронтом против американской агрессии.

США окружают Турцию со стороны Кипра или востока Средиземного моря и окружают Россию. И такая же ситуация в Черном море. Американцы, окружая РФ со стороны Черного моря или Украины, окружают и Турцию. Поэтому у Турции и России и у других региональных стран интересы совпадают. Поэтому обязательно нужно найти общий язык по этим вопросам.

Здесь еще надо отметить недавний саммит Организации тюркских государств. Там собрались независимые тюркские государства. Но почему там не было Северного Кипра? Это тоже независимое государство. ТРСК должна занять свое место в этой организации. Прежде всего тюркские государства должны признать суверенитет ТРСК. И это не будет жестом в адрес Турции – это надо сделать ради своих интересов. Потому что если Северный Кипр потеряет свой суверенитет, свои позиции на этом острове, тогда и позиции Азербайджана будут хуже в Закавказье, и у России осложнится положение в Черном море. Поэтому ради своих интересов другие страны, помимо Турции, тоже должны поддерживать суверенитет этого государства. Уже нет возможности жить совместно в одном государстве для греков-киприотов и турков-киприотов. Они могут жить мирно на одном острове, но в двух отдельных государствах. Только это возможно. Поэтому уже пора признать суверенитет Северного Кипра всеми евразийскими странами, которые стоят перед лицом американской угрозы.