Жириновский решил уничтожить Германию

Лидер ЛДПР Владимир Жриновский порассуждал об уничтожении Германии как государства. Своими мыслями он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Немцев, правильно, их нужно было вообще, как государство, уничтожить. Их не должно быть. Они развязали первую мировую войну и погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во второй мировой войне!» — заявил политик.

Он также выразил мнение, что, если бы не произошла революция, российские военные «стояли бы в Германии с ноября 1917 года».

| 2021-05-17T00:37:18+04:00 17 мая 2021, 04:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss