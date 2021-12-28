Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.

Российский политик подчеркнул, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ. «Часа в 4 утра, когда уже все подшофе», – добавил он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне, добавив, что, если бы перед ним поставили такую задачу, он бы давно с ней справился. (svoboda.org)