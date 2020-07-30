Жир коррупции: Блаватский и думы

Никогда еще определение масштабов коррупции в странах мира не было столь легкой процедурой. Ведь, как раньше было? За основу, к примеру, брали индекс взяткодателей, который рассчитывается на основе ответов топ-менеджеров на вопрос: «Насколько велика вероятность того, что предприятия из таких-то стран будут платить либо предлагать взятки с целью ведения бизнеса в данной стране?». Рассмотрев оба показателя — индекс восприятия коррупции и индекс взяткодателей, — можно было получить достаточно реалистичную картину уровня коррупции в определенной стране.

Кроме того, в рамках исследования на данную тему, граждане отвечают на вопросы, касающиеся как непосредственной практики столкновений с коррупцией, так и их представлений об уровне коррумпированности отдельных сфер жизни. Тоже вариант, как говорится. Но, все это, как выясняется, изжившие себя методы, рудименты докоронавирусной эпохи в жизни человечества. Дело в том, что ученые проанализировали данные о 299 министрах из 15 стран постсоветского пространства и установили прямую связь между степенью их ожирения и уровнем коррумпированности страны.

Говоря конкретнее, француз Павел Блаватский из Школы бизнеса в Монпелье при помощи алгоритма компьютерного зрения и сверточных нейросетей проанализировал степень ожирения 299 министров в 15 странах бывшего Советского Союза: Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. После чего он сравнил эти данные, ссылаясь для объективности сразу на несколько исследований по определению уровня коррупции в разных государствах.

Это — Transparency International, Индекс контроля коррупции Всемирного банка, коррупционный индекс Европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Индекс отсутствия коррупции Международного института демократии и содействия выборам, а также индекс Базельского института. По итогам исследования у 96 из 299 членов правительства разных стран была зафиксирована высокая степень ожирения — их индекс массы тела достигал 35 из 40.

Как отмечает Блаватский, ожирение министров и степень коррумпированности страны оказались тесно связаны. Более того, оказалось, чем толще представитель правительства, тем меньше весят в среднем жители страны. Однако показатели могут колебаться в зависимости от политической обстановки в конкретном государстве. Так, в Армении после бархатной революции 2018 года, когда вместо Сержа Саргсяна к власти пришел Никол Пашинян, индекс массы тела министров снизился на целую единицу (32,1 из 40 у Саргсяна и 31,2 у Пашиняна).

При этом независимые исследования Transparency International за 2019 год переместили Армению со 105 места на 77 в рейтинге коррумпированности стран. То есть, расчеты косвенно подтвердились. По крайней мере, так считает Павел Блаватский из Школы бизнеса в Монпелье, к которому возникает куча вопросов. Первый и самый наивный — насколько правильно дистанционно оценивать уровень ожирения у почти трех сотен министров из полутора десятка стран? Честнее было бы приехать, пощупать их за брюхо, измерить на месте то, что так хочется измерить французу Павлу из Монпелье. Глядишь, совсем иные результаты получились бы.

Во-вторых, непонятно, по какой причине этот мсье сфокусировал внимание только на республиках бывшего СССР. Это я к тому, что экс-премьер Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам заключения и штрафу в размере 42 миллионов евро (в пересчете). Такое наказание вынес во вторник, 28 июля, судья в Куала-Лумпуре, признав бывшего главу правительства виновным в коррупции. Как видим, коррупция есть везде. Даже в Малайзии, которая занимает 51-е место в исследования Transparency International за 2019 год, несмотря на то, что Наджиб Разак является совсем не худощавым господином.

Я уже не пускаюсь в широкие рассуждения о том, что 20 марта 2018 года французская полиция задержала Николя Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией его предвыборной кампании в 2007 году. Это был первый случай в современной Франции, когда под стражей находится бывший глава государства. Позже, 17 мая 2019 года, Конституционный совет Франции отклонил иск Саркози о неконституционности уголовного преследования по подозрению в незаконном финансировании его президентской кампании.

Наконец, 13 июня 2019 года агентство Франс-пресс подтвердило из своих источников информацию о возбуждении Национальной финансовой прокуратурой нового расследования в отношении Саркози по факту использования им в расчётах наличными купюр номиналом 500 евро, что само по себе не противозаконно, но вызывает дополнительные подозрения в связи с делом о незаконных ливийских платежах. О, ля-ля! Вот тебе и Франция! Вот тебе и худощавый Саркози! И куда смотрит мсье Блаватский?!

И тут мы обращаем внимание на нашу страну. Согласно докладу Transparency International за 2019 год, Азербайджан улучшил свой рейтинг на 26 позиций, заняв с 30 баллами 126-е место среди 180 стран. Согласно исследованию мсье Блаватского, все это произошло благодаря тому, что в нашей стране стало меньше жирных министров?! Но, позвольте, это прямо какой-то булинг упитанных людей! Теперь, что же получается — не назначать никуда людей с избыточным весом?! А как же тогда феномен покойного Кахи Бендукидзе, этого отца всех грузинских экономических реформ, который внешностью напоминал борца сумо?!

Да и в целом, это какой же соблазн возникает прослыть страной, окончательно победившей коррупцию! Достаточно назначить новыми министрами исключительно тощих дам и господ. Если своих не найдем, закажем из Франции и Италии, которые являются законодателями моды и там, соответственно, регулярно тусуются лучшие модели мира. Министр модельной внешности — что может быть круче?! Такова же, судя по всему, глубинная мысль мсье Блаватского. К нему, впрочем, претензий нет. Они есть к тем, кто готов финансировать всякую глупость.

Тут как-то даже обидно стало за покойного Михаила Задорнова. Он, помнится, также исследование проводил на тему, кто будет следующим президентом России. Согласно формуле Задорнова, там имеет место четкое чередование лысых и волосатых. Замечу, что столь ценное открытие покойный сатирик сделал абсолютно бесплатно, не получая финансирования из Школы бизнеса в Монпелье. Но, как не повезло Задорнову, так повезло Блаватскому. И я не удивлюсь, если мы увидим данные исследований, авторы которых будут измерять уровень демократии в странах мира по кривизне ног, ширине плеч, цвету глаз высокопоставленных чиновников.