Сенатор Бен Кардин станет председателем Комитета по международным отношениям, заменив Боба Менендеса, которому предъявлены обвинения во взяточничестве. Сенаторы утвердили резолюцию о назначении Кардина на новую должность. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кардин, высокопоставленный сенатор, известный своей правозащитной деятельностью. На следующей неделе ему исполнится 80 лет. Новый председатель Комитета по международным отношениям уже объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в следующем году, отмечает «Голос Америки».

Кардин на протяжении всей своей карьеры уделял особое внимание правам человека. Он был автором «закона Магнитского», названного в честь юриста, разоблачавшего коррупцию в России.

Принятый в 2012 году и распространенный во всем мире в 2016 году, закон позволил правительству США налагать санкции на лиц, причастных к нарушениям прав человека, говорится в публикации «Голоса Америки».

Кардин раскритиковал решение президента США Джо Байдена в этом месяце выделить Египту военную помощь в размере 235 миллионов долларов. «Если мы хотим показать миру, что уважение прав человека является ключевым аспектом интересов национальной безопасности США, нам нужно делать больше для привлечения к ответственности таких правительств [которые нарушают права человека]», — сказал Кардин в своем заявлении.