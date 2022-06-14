Опубликованы подробности встречи с участием Хави и Жерара Пике.

Как передает Mundo Deportivo, во время разговора, состоявшегося две недели назад, главный тренер «Барселоны» сообщил защитнику, что больше не считает его игроком стартового состава. Также он акцентировал внимание на частых травмах, наличии множества отвлекающих факторов в жизни Жерара и высокой зарплате игрока, ставшей обузой для клуба.

Сам Пике все равно намерен остаться в каталонской команде и бороться за право играть с первой минуты, доказав, что он сильнейший центральный защитник клуба. Готов он пойти и на снижение зарплаты. (sports.ru)