Женщинам в американской армии разрешат красить губы и делать короткие стрижки

Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета.

«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности. Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества … и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности», — приводит газета слова генерал-лейтенанта Гэри Брито. (РИА Новости)