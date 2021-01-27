Женщинам в американской армии разрешат красить губы и делать короткие стрижки

Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, а также красить губы и покрывать лаком ногти, пишет газета Hill.
Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета.
«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности. Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества … и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности», — приводит газета слова генерал-лейтенанта Гэри Брито. (РИА Новости)
| 2021-01-27T09:42:03+04:00 27 января 2021, 10:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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