Жительница США убила свою трехлетнюю дочь и рассказала, что об этом ее попросил персонаж мультфильма Губка Боб, пишет New York Post.

22-летняя Юстина Джонсон нанесла несколько ножевых ранений своей дочери Саттон, после чего засунула тело ребенка в мешок и выкинула на улицу. После того, как американку арестовали, она рассказала следователям, что пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего у нее начались галлюцинации.

Видения, как рассказал Юстина, были вызваны бессонницей и наркотической ломкой — американка принимает наркотики. По словам женщины, она не спала около двух недель.

«У нее начались галлюцинации. Губка Боб сказал ей в телевизоре, что надо убить дочь. Якобы если Юстина этого не сделает, то он убьет ее саму. Джонсон призналась, что испугалась за свою жизнь и сошла с ума», — рассказал следователь Райан Эберлайн.

Юстину поместили под стражу и предъявили обвинения в жестоком обращении и убийстве первой степени. Слушания по этому делу начнутся 28 февраля. (gazeta.ru)