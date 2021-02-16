Женщина с портретом героя: снимок азербайджанского фотографа с Парада победы покажут в Люксембурге

Сразу две работы азербайджанского фотографа Валерия Хлызова получили признание жюри традиционного фотоконкурса The World in 2020, организованного Международной федерацией фотоискусства (FIAP). Конкурс был приурочен к 70-летию FIAP.

Всего на конкурс было представлено 5618 работ от 1487 авторов из 81 страны. Жюри проголосовало за 395 работ 293 авторов из 47 стран, из них две работы под названием Army Against Covid-19 и Heroes Are Immortal принадлежат азербайджанскому фотографу.

В числе лучших работ конкурса снимки Валерия Хлызова будут выставлены для демонстрации в художественном салоне Люксембурга. Открытие выставки состоится 24 апреля.

По условиям конкурса каждый фотограф имел право представить не более 4 снимков, сделанных в 2020 году. Фотографии должны были передать настроение главных событий ушедшего года.

«Неудивительно, что большинство фотографов акцентировали внимание на пандемии Covid-19. Этой теме было посвящено наибольшее количество фотографий. В нашей стране 2020 год запомнился, прежде всего, 44-дневной Отечественной войной, в результате которой Карабах был освобожден от многолетней армянской оккупации», — рассказывает В.Хлызов корреспонденту #.

Снимки азербайджанского фотографа, обратившие на себя внимание жюри престижного конкурса, эмоциональны настолько, что не нуждаются ни в каких комментариях.

На одной из них, — Heroes Are Immortal («Герои бессмертны») в центре экспозиции женщина с портретом мужа – шехида, погибшего во время Первой Карабахской войны:

«Этот кадр мне удалось сделать во время Парада в честь Победы, состоявшегося 10 декабря в Баку. Рядом с Девичьей башней женщина с портретом мужа – героя наблюдала за шествием подразделения ветеранов Первой Карабахской войны. Один из офицеров подошел к женщине и преклонился перед памятью ее героического супруга. Эту картину могли наблюдать стоявшие рядом люди. Многие не могли сдержать слез…», — рассказал В.Хлызов #.

Конкурс The World in 2020 (Мир в ушедшем году) ежегодно привлекает внимание профессиональных фотографов со всего мира. Валерий Хлызов является одним из самых известных спортивных фотографов Азербайджана. Его снимки не раз побеждали на престижных конкурсах. В настоящее время Хлызов является официальным фотографом Федерации Гимнастики Азербайджана.