Блогер Элизабет Роуз опубликовала видео с жалобой на то, что не может стереть с лица временную татуировку после Хэллоуина, при этом ей нужно было идти на работу на следующий день. Видео опубликовала газета The Sun.

46-летняя женщина рассказала, что наклеила временные татуировки себе и своей семилетней внучке. Она попыталась стереть рисунок при помощи силиконовой щеточки для лица, но ничего не вышло. Она также использовала ватный диск, и результат был аналогичный.

«Звонит моя дочь и спрашивает: «Как это стереть?», — рассказала Роуз в видео.

При этом она отметила, что ей необходимо идти на рабочие встречи на следующий день.

Некоторые пользователи посоветовали ей использовать жидкость для снятия лака или алкогольсодержащие средства для снятия временной татуировки. В результате вывести рисунок Роуз помогла мицеллярная вода.