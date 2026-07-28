Марк Кукурелья сделал татуировку с тренером Луисом де ла Фуэнте – в честь золота ЧМ-2026. Как и обещал!

Да, предыстория уходит еще во времена до чемпионата мира, он говорил COPE перед стартом: «Если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте. Это станет хорошим воспоминанием, ха-ха. Только маленькую. Сейчас только надо подумать, где именно».

После финала латералю напомнили об обещании, а он смеялся: «Я пока не представляю, где именно набить ее. Думаю, на видном месте. Сейчас ждет длинная дорога домой. Может, мне подскажут хорошую идею».

Потом Марк выложил в соцсетях фото с медалью ЧМ и надписью: «А здесь есть тату-мастер?»

Де ла Фуэнте тоже не отставал: «Знаете, я слишком стар для татуировок, но мои игроки – люди слова. Он сам виноват! А теперь придется отвечать за слова. К тому же признаюсь: думаю, я не так уж страшно выгляжу».

«Сказал ему: «Ты сумасшедший!» Но обещания нужно выполнять. Он человек слова», – добавил тренер на чемпионском параде. Луис вспомнил, как Марк красил волосы в красный цвет после победы на Евро – тогда тоже выполнил свое обещание.

И вот Кукурелья правда сдержал слово.