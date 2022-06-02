Джада Пинкетт-Смит в «Red Table Talk» рассказала о ситуации на церемонии вручения «Оскара» 2021 года, когда ее муж Уилл Смит ударил Криса Рока.

27 марта голливудский актер Уилл Смит на церемонии вручения кинонаграды вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, от которого у нее выпадают волосы.

«Теперь о ночи Оскара. Я очень надеюсь, что у этих двух способных мужчин будет возможность поговорить об этом и прийти к примирению», — сказала Пинкетт-Смит.

Также супруга Уилла Смита рассказала о своей борьбе с болезнью, а также о своем чувстве причастности к сообществу тех, кто сражается с этим заболеванием. А также об историях жизни других пациентов, которые поразили Пинкетт-Смит.

2 апреля Уилл Смит заявил, что покидает Американскую академию киноискусств. (gazeta.ru)