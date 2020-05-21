Ждать трамвая: возрождение этого вида транспорта в столице влетит в копеечку

Когда-то трамваи были частью столичного пейзажа, но городские власти посчитали, что они не нужны. Трамвайные линии в Баку были разобраны, и этот вид транспорта канул в Лету. Но в последние годы все чаще говорят о том, что его необходимо возродить. Более того, от слов скоро могут перейти к делу. Вопрос только в том: «Надо ли?».

Ратующие за этот шаг говорят, что возрождение трамваев в Баку будет способствовать значительному уменьшению заторов в Баку.

Как сообщили Baku.ws в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в настоящее время этот проект находится на стадии обсуждения. Там отметили, что ведутся переговоры с соответствующими структурами по поводу прокладки трамвайных линий, предусмотренных Генеральным планом Баку, подготовленным по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

В настоящее время также обсуждается, какая структура будет заниматься прокладкой трамвайных линий и контролировать эту работу.

Ранее председатель ЗАО Джавид Гурбанов сообщал, что готовится схема трамвайных линий в Баку. Он отметил, что после демонтажа восстановить их будет сложно.

«Поэтому мы обратились в зарубежные компании, разрабатывается проект. Трамвайные линии охватят бакинские поселки Ахмедлы, Баладжары, Пиршаги, а также Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте», — заявил Джавид Гурбанов.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов отметил #, что дороги разгрузить может хорошая, слаженная работа общественного транспорта. Кроме того, это принесет неплохие деньги, поможет сэкономить топливо.

Наши города, как и европейские, по словам эксперта, построены именно с расчетом на общественный транспорт, они под него приспособлены, тогда как, например, в США делали ставку именно на личный транспорт. Оттуда и соответствующая инфраструктура.

Нужно создать условия, при которых люди доверяли бы наземному общественному транспорту, хотя бы в той же мере, в какой они сейчас доверяют метро. Сейчас жители столицы знают, что если они опаздывают, то метро – один из лучших вариантов для поездки, нет ни пробок, ни заторов, поезда ходят часто. Главное – правильная логистика.

«Другой вопрос — кому и зачем вдруг пришла в голову мысль возрождать трамваи? Одно дело, если бы они сохранились с тех пор, как их построили, как это имеет место в других странах. Тогда стоило бы модернизировать трамвайный парк, переходить на новые типы трамваев. Но сейчас в Баку придется все воссоздавать с нуля — трамвайные линии, электропровода, закупать трамваи. Придется перекопать весь город, чтобы проложить заново трамвайные линии. В этом нет никого смысла. Если цель – улучшение комфорта пассажиров, то это затратный и долгий путь, и еще большой вопрос, когда все затраты окупятся»,– говорит Мамедов.

Эксперт убежден, что надо улучшать существующие виды транспорта, чтобы автобусы ходили на газе, закупать электробусы. Современные модели электробусов быстро заряжаются, экологичные, экономичные, в общем, у них одни преимущества.

Если возрождать трамваи, то, как отмечает Мамедов, трамвайная сеть должна охватывать весь город, делать ее точечно нет никакого смысла.

«Но надо учитывать, что дорожные работы влетят в копеечку. Какой резон делать ставку на трамваи? В проект придется вложить десятки миллионов, а когда они окупятся – большой вопрос. Нужно будет, чтобы пассажиры совершили 10 миллионов поездок, и тогда на них получится заработать миллион манатов при сегодняшней стоимости проезда в общественном транспорте. А ведь, как я сказал выше, вложить туда придется не один миллион. Этот проект,– отмечает эксперт, — будет сопровождаться большим ажиотажем и ожиданиями, но не факт, что результат в итоге порадует. Восстановление трамвайного парка затянется на годы, а что будет через годы, никто не может сейчас прогнозировать».

По словам Мамедова, граждане отвыкли от трамваев, а кто-то ими никогда и не пользовался, так что уйдет время на формирование новой привычки. Для некоторых трамваи ассоциируются со вчерашним днем.

Запуск пригородных поездов имеет, как отмечает эксперт, больший смысл. Но и тут не все так однозначно. В советское время электрички пользовались большой популярностью, но тогда не было такого количества автобусов, как сейчас. Мамедов подчеркнул, что этот вид транспорта также находился в упадке, и сейчас он только восстанавливается, а ведь проще было не доводить его до плачевного состояния.

Эксперт в области транспорта Вагиф Адилов считает, что то, что восстановление трамвайных линий начнут именно с указанных районов, логично, там большая плотность населения, активно идет строительство. Если начало будет успешным, это позволит увидеть всю значимость проекта.

«Но я считаю, что не нужно ограничиваться только трамваями, где-то будет уместнее использовать троллейбусы. Что касается перехода на электротранспорт, то для массового перехода не хватит энергетических мощностей.

Чтобы получить выгоду от возвращения трамваев и троллейбусов, нужно не закупать их за границей, а производить самим. Все условия для этого в стране имеются. Тем более что сейчас Азербайджан делает ставку на развитие ненефтяного сектора, и это еще и создание дополнительных рабочих мест»,– говорит он.

Если закупать транспорт за рубежом, то, по словам эксперта, он окупится лет через 15 после начала эксплуатации, а если производить в стране- то за 2-3 года, и потом начнет приносить прибыль.