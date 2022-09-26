В Баку и на Абшеронском полуострове до конца сентября ожидается постепенное повышение температуры, заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

«В Баку и на Апшеронском полуострове 27, 28, 29 и 30 сентября ожидается постепенное повышение температуры воздуха до 24-27 градусов тепла, в горных районах 17-22 градуса тепла, в равнинных районах 30-34 градуса тепла», — сообщила она.

По словам Мамедовой, 23-го сентября в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована температура до 37 градусов, что на 6 градусов превышает климатическую норму: «Согласно многолетним метеоданным, до сих пор такой высокой температуры в конце сентября не фиксировалось. При этом был обновлен суточный рекордный показатель 2012 года (29,6 градуса)», — сказала она.