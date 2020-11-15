Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и, как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах».

Согласно закону, исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову.

Ранее сегодня Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января 2021 года.