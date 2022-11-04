Несмотря на то, что в Москве на телеканалах рассуждают об оперативной паузе, ситуация на фронтах в Украине совсем не такая тихая.

На Донбассе продолжаются попытки российского наступления на Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Причем главную скрипку в этом играют наемники из ЧВК «Вагнер». Потери они несут очень большие, но все равно не оставляют попыток хоть немного продвинуться. Видимо их шефу Пригожину очень важно доложить об успехе. Даже призрачном. Однако порадовать начальника государства российского пока нечем.

Да и как может получиться, если все частично мобилизованное российское воинство банально не кормят. Есть данные, что продовольственное снабжение как в тылу, так и на фронте находится на уровне 10-15% от положенного. С водой еще хуже. Перехваты говорят о том, что пьют воду из луж. Природа пришла на помощь — в Украине целую неделю шли большие дожди. Луж хватает.

Если солдата не кормить, то чем он будет заниматься? Пить и притом беспробудно. Как известно, пьяному море по колено и у него есть большое желание выяснять отношения с помощью оружия.

Мобилизованные из Северной Осетии, которых перебросили воевать в оккупированную часть Запорожской области, в пьяном угаре устроили беспредел. В полуобморочном состоянии от употребления алкоголя, мобики угнали у местных рабочих автомобиль, а когда их остановили на одном из постов, открыли огонь и подстрелили сержанта российской армии. И это не навет и фейк. Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил произошедшее.

В этом же ряду конфликты на этнической почве.

Мобилизованный прислал видео из части в Белгородской области, в котором просит помощи у матери. «Мамочка, родненькая, вытащи меня отсюда. Я не знаю, обращайся к военкому, участковому, журналистам. Тут основной состав — таджики. Они нас, русских, за людей вообще не воспринимают… Они говорят у нас имена сложные. Вместо имен они дают нам цифры. Чурки нас тут убьют. Они нас ненавидят. Они нас русских вообще не воспринимают».

Вообще удивительно, на что жалуется мобилизованный. Он считает таджиков чурками, узкоглазыми и тут же просит от них защиты. Надо к ним было раньше по-другому относиться. Впрочем, известно, что исправляет горбатого.

Еще совсем недавно в Москве кричали об украинской «грязной бомбе». Это был способ ядерного шантажа, в первую очередь европейских союзников Украины. Президент Владимир Зеленский не стал активно опровергать этот фейк и тем самым помогать Кремлю разыгрывать пропагандистский спектакль. Он пригласил на объекты инспекторов МАГАТЭ.

Те очень быстро выяснили, что утверждения Москвы не соответствуют действительности. Об этом свидетельствуют результаты проверки, которую специалисты агентства провели на трех объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепре. Ни на одном из них не было обнаружено следов незаявленной ядерной деятельности.

Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он особо отметил, что инспекторы получили беспрепятственный доступ ко всем трем объектам.

Мир в очередной раз убедился в лживости Москвы. А какая пена шла из высоких кабинетов. Российские министры звонили своим западным, китайским и индийским коллегам и клялись в наличие «неопровержимых доказательств наличия украинской грязной бомбы». И еще хотят каких-то переговоров. О чем с патентованными лжецами вообще можно разговаривать.

На этом информационном фоне происходят очень важные события вокруг Херсона. Они требуют отдельного рассмотрения, но весьма связаны с историей с зерновой сделкой.

Как известно, после атаки на корабли Черноморского флота Россия заявила о выходе из так называемой Black Sea Grain Initiative (BSGI) — Черноморской зерновой инициативы. Ее особенностью является то, что подписано два отдельных документа: Украина-Турция-ООН и Россия-Турция-ООН. Другими словами, Россия могла выйти только из своей части BSGI, остальным участникам ничего не мешало продолжить осуществление соглашения. О чем и было заявлено. В первую очередь представителями Турции и ООН.

И дальше произошло нечто удивительное, но только на первый взгляд.

Сначала в Москве рвали тельняшку и кричали, что выходят. Потом последовал звонок турецкого президента российскому. И тут же в Белокаменной сдали несколько назад и заявили, что не выходят, а приостанавливают. Ультимативный тон несколько уменьшился. И потом после серии других звонков Россия вернулась к сделке.

Подробности были раскрыты на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Последний напомнил о том, что «благодаря президенту Эрдогану» была решена проблема возвращения России в зерновую сделку. Он отметил, что стамбульские соглашения еще предстоит продлить, и даже подчеркнул, что они должны быть продлены. Для этого Турция и ее президент продолжат прикладывать все усилия. По словам Чавушоглу, он недавно посетил несколько африканских стран и лично увидел, как люди там боятся остаться без продовольствия.

Йенс Столтенберг поддержал своего коллегу, указав на особое место Турции в нынешнем конфликте, поскольку она «не только поставляет вооружения Украине, но и играет большую дипломатическую роль».

На значении BSGI для мирового рынка продовольствия мы останавливаться не будем, а сосредоточимся на ряде политических факторов, которые играют, на наш взгляд, стратегическое значение.

Первое. Для своего возврата в сделку Москва требовала от Киева гарантий того, что больше не будет атак на Черноморский флот. В украинской столице отнеслись к подобному с некоторой иронией. Требование явно выходило за рамки здравого смысла, и было отвергнуто.

Второе. После явного политического подзатыльника от Эрдогана Путину ничего не оставалось как согласиться на участие в сделке, но при этом выдумали фейковые письменные гарантии от Украины о ненападении в зерновом коридоре. В Киеве опровергли какие-либо письменные гарантии, но заявили, что и так никогда не нападали ни на кого в коридоре.

Третье. Фактически Кремль больше не имеет козырей для шантажа как Запада, так и всего мира. Атомные угрозы никого не испугали, с газом вообще выстрелили себе в ногу. Хотели заморозить Европу, а теперь подсчитывают убытки от прекращения поставок голубого топлива.

С нефтью тоже плохо. Эмбарго еще нет, но даже Индия сокращает импорт из России накануне введения запрета. Тут еще министры иностранных дел G7 и Австралии согласились ввести потолок цен на нефть и до конца текущего месяца определят цифровые показатели.

Сюда же следует отнести очень несвоевременное обострение между Ираном и Саудовской Аравией. Теперь Эр-Риаду придется быть более сговорчивым с Вашингтоном насчет увеличения добычи нефти. Для России это очень чувствительный удар в финансовое солнечное сплетение.

Четвертое. Военная слабость России выливается в дипломатическую. Отказать Эрдогану Путин не может уже практически ни в чем. И это приводит к последовательному уменьшению влияния России, начиная от Южного Кавказа и до Центральной Азии. Этот политический вакуум в первую очередь заполняет Турция, а вслед за ней западные страны и Китай.

Пятое. С Путиным не хотят разговаривать и Эрдоган — это единственная возможность что-то донести до Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина. Как же можно ослушаться столь важного собеседника. Сказал, что к сделке надо вернуться, пришлось выполнять. Фактически беспрекословно.

Шестое. Ситуация на фронтах и внутри страны не внушает Путину особого оптимизма. Ситуация вокруг Херсона грозит крайне негативными последствиями.

Уходить с правого берега Днепра нельзя по политическим причинам, но и бороться на плацдарме без всякой логистики практически невозможно. Уже доставленных боеприпасов хватит максимум на две недели, но фактически меньше, так как склады боекомплектов и горючего методично уничтожают украинская артиллерия и авиация.

И наконец. Банально нечем кормить войска. Они и так рыщут по рынкам и магазинам Херсона и скупают любое продовольствие. Причем у них проблема. Продавцы не хотят принимать рубли, а только гривны. Обмен у менял по очень низкому курсу. Деваться некуда, есть очень хочется.

Как выполнять приказ воевать Bis zum letzten Blutstropfen — до последней капли крови?

Похоже, что и Путин не знает.