Зенитно-ракетные войска провели учения с боевой стрельбой — ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой, сообщается на сайте МО.
В ходе учений личный состав, обнаружив цели условного противника, успешно выполнил задачи по их уничтожению из зенитно-ракетных комплексов С-125.
Основной целью учений является совершенствование практических навыков и повышение уровня боеготовности личного состава.

| 2021-04-14T11:05:53+04:00 14 апреля 2021, 11:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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