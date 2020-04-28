«Зеленый геноцид» за 300 манатов — карантин не помеха для «лесной мафии»

Во времена СССР должность лесника считалась одной из самых доходных.

Советские законы жестко преследовали тех, кто вырубал леса. Но договорившись с лесником, можно было спокойно заниматься незаконной вырубкой деревьев, не боясь никакой ответственности. Леса тогда в основном использовались для строительства частных домов.

После приобретения независимости доходность должности лесника увеличилась. Теперь леса кустарным способом рубили не только для строительства частных домов, но и для производства мебели, а также для того, чтобы освободить места для пастбищ.

Борется с таким негативным явлением, как «зеленый геноцид», Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, которое периодически сообщает о фактах нарушения и применения штрафов в отношении того или иного лица или организации.

25 апреля 2020 года Минэкологии сообщило о незаконной вырубке деревьев на территории проспекта Гейдара Алиева, в городе Ширван.

«В министерство поступила жалоба от местных жителей, после чего экологи отправились на место событий для выяснения обстоятельств правонарушения.

Оказалось, что многолетние деревья разных пород уничтожил житель Сабирабадского района Назир Мансимов, которому понадобилась свободная площадь для расширения своего бизнеса. Мужчина, не посоветовавшись с сотрудниками местного Управления экологии и природных ресурсов, срубил мешавшие ему деревья. В результате Мансимову назначен административный штраф на сумму 1120 манатов. А так как сумма ущерба является поводом для возбуждения уголовного дела, материалы в отношении него направлены в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Минэкологии.

Эксперт по экологии Эльхан Мирзоев считает, что на самом деле борьба против незаконных вырубщиков леса ведется не на должном уровне.

«Обычно штрафуют и привлекают к ответственности тех, кто не заплатил взятку», — заявил # Эльхан Мирзоев, который также отметил, что вырубка леса продолжается, даже несмотря на действующий в стране карантинный режим.

По его словам, два дня назад в Лерике средь белого дня было вырублено 8 деревьев, а Минэкологии почему-то не приняло никаких мер», — сказал эксперт.

Эльхан Мирзоев снял на видео эту территорию и собирается распространить в социальных сетях.

На вопрос, отправит ли он отснятый им видеоматериал в Минэкологии, Эльхан Мирзоев отметил, что не видит в этом никакого смысла.

«Все равно инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов не принимают никаких мер. У нас в Лерике для безнаказанной вырубки леса достаточно заплатить взятку в 300 манатов», — сказал Эльхан Мирзоев.

Член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, руководитель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов допускает, что какие – то чиновники на местах покрывают тех, кто занимается незаконной вырубкой леса, пользуясь своими должностными полномочиями.

«Но это не означает, что Минэкологии не принимает в отношении них никаких мер», — сказал Тельман Зейналов.

Пресс- секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова предложила Эльхану Мирзоеву отправить отснятый им видеоматериал в Минэкологии. «Мы изучим этот видеоматериал и обязательно примем меры», — пообещала Ирада Ибрагимова.

Мы не знаем, насколько действенны штрафы и уголовные дела в отношении совершающих «зеленый геноцид» людей и организаций, но думаем, что одними санкциями данную проблему не решить. Почему бы Минэкологии не заставить нарушителей в обязательном порядке заплатить не только штраф, но и за свой счет на том же самом месте посадить столько же деревьев, сколько было уничтожено? Да и можно принудить нарушителя, опять же за свой счет, обеспечить уход за посадками. Этим шагом также можно сэкономить бюджетные деньги, выделяемые на поддержание «легких» Азербайджана. Какие для этого нужны изменения, и в каком кодексе АР – дело юристов, но ясно одно – незаконный вырубщик леса на своей шкуре должен почувствовать, как трудно посадить и вырастить хотя бы одно дерево.