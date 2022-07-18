Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровой ревизии в Службе безопасности страны. Об этом сообщаетя на Telegram-канале украинского лидера.

«Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — сообщил он.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года, до этого работал первым замглавы ведомства.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского. В Кривом Роге они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже — в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Баканов был главой избирательного штаба Зеленского, а также руководителем и юристом студии «Квартал-95».

Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ по 47-й статье Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины.