Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил приехавшую на встречу Метсолу за лидерство в поддержке его страны и важные решения, принятые Европарламентом по ситуации с Украиной. В частности, он упомянул о решении Европарламента в марте прошлого года принять резолюцию о необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.