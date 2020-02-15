Зеленский заявил о готовности Киева к миру в Донбассе «на своих условиях»

Киев готов к миру в Донбассе, но «на своих условиях». Такое заявление в субботу, 15 февраля, сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский.

Он также выразил уверенность, что за срок его президентства удастся закончить конфликт в регионе.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы на всей территории Украины, в том числе «и в Крыму» в октябре этого года. Лидер также заявил, что не намерен вести диалог с лидерами республик Донбасса, отметив, что Киев готов к диалогу «с мирным населением этих территорий», но не готов говорить с теми, кто не признан международным правом.

14 февраля сообщалось, что на Мюнхенской конференции был представлен документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», который включил в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения и другие инициативы. В украинском министерстве иностранных дел в ответ заявили, что тезисы из документа не соответствуют официальной позиции Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (aif.ru)