Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призовет руководство США отказаться от принуждения Украины к миру на условиях президента России Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на трех осведомленных чиновников. 24 апреля Рютте встретится с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности США Майком Уолтцем в Вашингтоне. По словам источников, генсек НАТО попытается убедить их в том, что юридическое признание изменения границ Украины, которого добивается Путин, поставит под угрозу безопасность всей Европы. «Главное, чтобы американцы поняли, что поставлено на карту», — заявил один из чиновников.

Другие европейские лидеры также попытаются повлиять на позицию президента США Дональда Трампа, который усиливает давление на Украину в стремлении заключить мир до конца апреля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «воспользуется» любой возможностью поговорить с Трампом на похоронах папы Франциска 26 апреля, сообщил ее пресс-секретарь.

Европа опасается, что настойчивость американского президента в признании Крыма российской территорией вобьет клин между союзниками по НАТО и сблизит Вашингтон с Москвой. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг о полном совпадении позиций Трампа и Путина по полуострову, который Россия захватила и аннексировала в 2014 году.

23 апреля Трамп выразил недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским, который отказался обсуждать статус Крыма после того, как США включили этот пункт в свой мирный план. Глава Белого дома отметил, что «подстрекательские» заявления по поводу принадлежности полуострова «вредят» переговорам с Россией. «Мы очень близки к сделке, и человек, у которого «нет карт для игры», должен, наконец, принять решение. <…> Он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», — подчеркнул Трамп. Позже в тот же день он вновь выразил свое разочарование Зеленским, заявив, что он «думал, что с ним будет проще иметь дело», чем с Путиным, но это оказалось не так.

Комментируя ситуацию, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «американский гнев должен быть направлен только на одного человека — президента России». Он отметил, что в отношении украинского урегулирования нужно задавать «лишь один вопрос: согласен ли Путин на прекращение огня без каких-либо условий». Говоря о Крыме, Макрон сказал, что вопрос статуса полуострова «в данный момент не стоит, по крайней мере, не нам это решать».

25 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четвертый раз с начала года посетит Москву для встречи с Путиным. Между тем Трамп уверяет, что уже договорился с Россией о «сделке» по Украине. Несмотря на утверждения политика о стремлении Путина к миру, реальность свидетельствует об обратном. 24 апреля российская армия вновь атаковала Украину, ударив ракетами и дронами по Киеву. Погибли 10 человек. Атака стала самой смертоносной с лета 2024 года. В ответ Трамп призвал Путина остановиться.

Обстрел Киева — уже третья масштабная атака на Украину с начала месяца, приведшая к большому количеству жертв среди мирного населения. 4 апреля Россия ударила по Кривому Рогу, погибли 20 человек, в том числе девять детей. А в Вербное воскресенье, 13 апреля, две баллистические ракеты «Искандер» прилетели по центру города Сумы и убили 35 человек, включая двоих детей. (moscowtimes.ru)