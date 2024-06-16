Киев представит Москве план завершения войны после его согласования с партнерами, чтобы затем страны могли начать переговоры, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, это может произойти на втором саммите мира. Первый стартовал вчера в Швейцарии.

«Мы покажем, что украинцы — жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Мы дадим понять, за что мы боремся и почему у нас именно такая позиция», — сказал Ермак (цитата по УНИАН).

При этом он отметил, что «язык ультиматумов», на котором пытается говорить президент России Владимир Путин, в отношении Украины не сработает. «Никакого компромисса по поводу независимости, никаких уступок в части суверенитета и территориальной целостности Украины по результатам этой встречи не будет», — подчеркнул Ермак. (moscowtimes.ru)