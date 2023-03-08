Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте поскольку город не должен быть оцеплен. Его слова приводятся в Telegram-канале РБК-Украина.

«Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен – это очень важно», — сказал украинский политик.

Зеленский отметил, что украинские военачальники сообщают ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте. Он добавил, что в Киеве должны думать о жизни военных, но при этом готовиться к контрнаступлению.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Бахмута.