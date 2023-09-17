Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он подчеркнул, хоть контрнаступление является значительным, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены, оно не позволит полностью выбить российскую сторону, что является более широкой стратегической целью президента Украины Владимира Зеленского.

Американский военачальник отказался говорить, сколько времени может понадобиться Киеву на достижение своих целей, отметив, что это будет «довольно продолжительным». (Газета.Ру)