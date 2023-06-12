Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Заявление украинского президента опубликовано на его сайте.

По словам Зеленского, представители МУС посетили Херсонскую область. Он добавил, что украинские правоохранители максимально вовлечены в процесс расследования и будут способствовать Международному суду.

«На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась», — пояснил Зеленский.