Заседание германского парламента (Бундестага) в четверг открылось с видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

В зале наряду с депутатами присутствовали члены правительства, включая канцлера Олафа Шольца, а также украинские дипломаты, сообщает Укринформ.

Зеленский поблагодарил Берлин за помощь, но в то же время отметил, что многие шаги по поддержке Киева оказались «запоздалыми и недостаточными».

Он напомнил, Украина очень долго предостерегала Германию, заявляя, что строительство газопровода «Северный поток 2» — это по сути подготовка к войне, «но в ответ слышала только: экономика, экономика, экономика». «Мы нуждаемся в помощи от Европы», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал, что российские войска не различают между военными и гражданскими объектами, для них все это — цели.

Глава украинского государства подчеркнул, что каждый год в Германии повторяют: Никогда больше. Но эти слова сейчас ничего не стоят.

Завершил Зеленский свое выступление известными словами президента США Рональда Рейгана к президенту СССР Михаилу Горбачеву: Господин президент, разрушьте эту стену.