Президент Украины Володимир Зеленский выступит с речью на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе на следующей неделе. Об этом сообщил спикер ВЭФ Янн Цопф, передает Укринформ.

«Мир находится сейчас в исторической поворотной точке, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем. Это будет важным моментом для Украины, чтобы вместе с высокопоставленными украинскими представителями обсудить развитие ситуации в правительстве, бизнесе и обществе на местах», – отметил Цопф.

Он подчеркнул, что развитие в Украине будет влиять «на нас всех как глобальное сообщество».

Володимир Зеленский выступит во время прямого включения 23 мая. Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, числятся, в частности, вице-премьер-министр Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Всемирный экономический форум проведет ежегодную встречу 22-26 мая в Давосе, Швейцария.