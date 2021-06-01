Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желал бы поставок вооружений из Германии в Украину. «Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать», — заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое вышло во вторник, 1 июня. Украина заинтересована в патрульных катерах, винтовках, средствах радиосвязи и БТР-ах, сообщил президент Украины.

«Хабек понял это», — подчеркнул Зеленский, имея в виду сопредседателя партии «Зеленых» Роберта Хабека, который после своего визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. «В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное «нет» Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов)», — отметил Хабек 27 мая в интервью DW.

В то же время представители правящего блока ХДС/ХСС пока высказываются против этой идеи. Конфликт в Донбассе не имеет военного решения, а значит «путь поставки вооружений в этом случае — неправильный путь», заявил заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадепуль.