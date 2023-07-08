Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля провел встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

«Встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем. Обсудили реализацию Формулы мира и возвращения детей, депортированных оккупантами и которых мы должны вернуть домой, к родным, в Украину», — написал Зеленский в Telegram.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи Зеленский проинформировал Варфоломея о ситуации на фронте и о преступлениях оккупантов против мирных украинцев.

Он поблагодарил патриарха за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, а также за осуждение агрессии и преступлений РФ, и всестороннюю помощь пострадавшим в результате войны украинцам и украинкам.

«Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. Мы имеем поддержку Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине», – сказал президент.

В свою очередь патриарх отметил важность достижения мира в Украине.

«Вселенский патриархат как мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне… Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов», — подчеркнул Варфоломей.