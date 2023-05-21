Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом во время саммит G7 в Хиросиме в воскресенье, сообщает CNN.

О планах встречи двух президентов ранее сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

«Мы ожидаем, что президент будет иметь двустороннюю встречу с президентом Зеленским», — сказал чиновник, добавив, что встреча состоится «после 14:00» по местному времени (10:00 по бакинскому времени).

По словам чиновника, Байден «будет продолжать подтверждать твердую и решительную поддержку Соединенными Штатами Украины».