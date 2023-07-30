Война, развязанная россиянами в Украине, начинает переходить на территорию России. Это естественный и неизбежный процесс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Как подчеркнул глава государства, российская агрессия потерпела банкротство на поле боя в Украине.