Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Как передает ТАСС, соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса главы государства.

«В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», — отмечается в документе.

Президент также отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

«Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины», — говорится в указе.