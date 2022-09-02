Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как передает Gazeta.ru, данные указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе», — говорится в документе.

В целом сегодняшним указом отменяется действие шести президентских указов 2020–2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации, говорится в публикации.

Документ вступил в силу со дня опубликования.

Трехсторонняя контактная, или Минская группа — Россия, Украина, ОБСЕ — сформирована летом 2014 года. Деэскалацию конфликта на Украине обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.