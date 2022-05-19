Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России Игорь Зеленский не только однофамилец украинского лидера, но и (очередной) зять Владимира Путина. Как удалось выяснить «Медузе» совместно с коллегами из «Настоящего времени» и центра «Досье», уже несколько лет он фактически состоит в браке с младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой.

До последнего времени Зеленский работал в Германии, а Тихонова фактически жила на две страны. С началом вторжения Зеленский был вынужден оставить должность в Мюнхене. В будущем он, вероятно, возглавит строящийся театр оперы и балета в Севастополе. Этот проект в 2018 году анонсировал лично Путин.

В начале апреля 2022 года на сайте Баварского оперного театра появилось неожиданное сообщение: Игорь Зеленский покидает пост художественного руководителя балета. Его контракт, действовавший до 2026-го, расторгнут. О войне в его обращении на сайте театра нет ни слова, однако предполагается, что его увольнение связано с тем, что он не осудил вторжение России в Украину.

«Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности, — заявил Зеленский в том же сообщении. — В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене».