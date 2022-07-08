Завершить военную часть войны России против Украины можно до конца этого года. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, обнародованном в пятницу, 8 июля.

«Это (окончание войны до конца года – ред.) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху… Если наше государство будет объединенным, таким как сейчас. Если мощное оружие будет приходить от наших партнеров вовремя и если удача и бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что переговоры станут финальной частью нынешней войны.

«Если мы будем крепкими, мы сможем прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Если это будет, это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить, а говорить – это финальная стадия войны», – резюмировал президент. (Корреспондент.нет)