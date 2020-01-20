Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что начало диалога с российским лидером Владимиром Путиным уже дает положительные результаты.

«С президентом Российской Федерации начался наш диалог. У нас было несколько телефонных разговоров. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском формате». После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой такой обмен», — сказал он в интервью газете The Times of Israel.

«Я думаю, — продолжил Зеленский, — он [Путин] понимает мою позицию: Украина — независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает».

Отвечая на вопрос о достижении мира на Украине, президент заявил, что он «никогда не стремился бы к президентству, не имея такой цели», и хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования на Донбассе продвигался быстрее. «Есть очень сложные вопросы, — подчеркнул он. — Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось, но они все еще присутствуют».

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.(ТАСС)