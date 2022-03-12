Иерусалим мог бы стать местом для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом в субботу заявил иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы говорили с [премьер-министром Израиля Нафтали] Беннетом, и я ему говорил, что это неправильно и неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть любое, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да», — сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Беннета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего потому что Израиль такая страна. В ней много истории и параллелей много», — сказал президент Украины.