Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Об этом он заявил 22 февраля на брифинге в Киеве по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
Президент отметил, что видит наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны РФ.
«Ко мне пришел запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос», – сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского.
«Разрыв отношений — нежелательный сценарий, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран», — сказал он.