Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Об этом он заявил 22 февраля на брифинге в Киеве по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Президент отметил, что видит наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны РФ.

«Ко мне пришел запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос», – сказал он.