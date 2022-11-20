Президент Владимир Зеленский сообщил «формулу» достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

«Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны», — сказал Зеленский в обращении к участникам международной организации Франкофонии.

По его словам, каждый из этих пунктов – это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности, российская агрессия не просто прекратится – будут восстановлены стабильность и предсказуемость для всех в мире.

«Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира», — добавил президент.

Он призвал лидеров иностранных государств выбрать тот элемент формулы мира, который они смогут помочь Украине реализовать.

«Украина действительно желает мира. Но, чтобы мир восстановить, мы нуждаемся в поддержке. Именно поэтому сейчас я обращаюсь к вам. Украина всегда помогает. Это точно знают десятки стран в мире, чья безопасность напрямую зависит от сотрудничества с Украиной», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом году, когда Россия заблокировала Черное море и украинские порты, сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жестокого продовольственного кризиса.

«Когда нам удалось восстановить наш экспорт и вернуть на продовольственный рынок миллионы тонн украинской аграрной продукции, наконец начало появляться ощущение стабильности. Вот почему так важно, чтобы мы все же остановили российскую агрессию. Это не просто о нашей стране, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)