Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей самопровозглашенных республик на территории Донбасса самоопределиться.» «Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», — большая ошибка оставаться жить на Донбассе…», — рассказал он в интервью, опубликованном на интернет-странице телеканала «Дом» в четверг, 5 августа

При этом президент подчеркнул, что «никто никого выгонять не будет», это должно быть самостоятельное решение человека.»Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России», — сказал Зеленский. (DW)