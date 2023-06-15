Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с предложением провести в этой стране саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта по «формуле мира». Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи на заседании швейцарского парламента, передает ТАСС.

«Сейчас я приглашаю всех нас, господа, всех вас, Швейцария, присоединиться к подготовке глобального саммита мира и проявить свое лидерство в той части «формулы», в которой вы считаете свой национальный опыт наиболее важным для планеты и мира», — сказал лидер Украины.

Он также обратил внимание, что в прошлом году он выдвинул свои предложения по урегулированию украинского конфликта, которые назвал «формулой мира».