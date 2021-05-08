Зеленский призвал не допустить новой мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам в честь Дня памяти и примирения, заявил о необходимости не давать шанса и вероятности новой мировой войны даже на вербальном уровне.

«Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не «Вторая мировая война», а «Вторая и последняя мировая война», — добавил Зеленский.

В видеообращении, опубликованном 8 мая на cайте президента Украины, Зеленский отметил, что в этот день люди ежегодно склоняются перед всеми, кто защищал от нацизма украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны.

По словам Зеленского, если бы можно было изменить прошлое, то все люди на земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны.

Ранее в этот же день Зеленский назвал нацизм абсолютным злом. Он отметил, что любой, кто пытается оправдать нацизм, заслуживает только осуждения.

Также на Украине напомнили об административной и уголовной ответственности за советскую символику и георгиевскую ленточку, которую традиционно носят в честь 9 Мая. Согласно действующему законодательству страны, за ношение, пропаганду и другое использование георгиевской ленточки или предметов, которые содержат ее изображение, предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предмета, на котором она изображена.

За использование нацистской, коммунистической, а также национал-социалистической символики предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (iz.ru)