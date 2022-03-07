Президент Украины призвал Запад ввести новые санкции против России, сообщает РИА «Новости».

«Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные… Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет», — сказал он.

По словам украинского лидера, необходимо бойкотировать российский экспорт, в том числе, отказаться от нефти и нефтепродуктов из России, а также приостановить импорт в РФ.

Ранее сообщалось, палата представителей США рассмотрит возможность запретить импорт нефти и энергоресурсов из России в Штаты.